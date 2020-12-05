Расписание закрытия Северодвинского моста на три месяца

В рамках капитального ремонта совмещенного моста через Северную Двину в Архангельске весной будет производиться замена шести опорных частей под пролетными строениями инженерного сооружения. На это время мостовой пролет поднимается. На период работ и для обеспечения безопасности движение по мосту поездов и автотранспорта закрывается полностью. Запланированы двадцатишестичасовые «окна» с 9.30 28 марта до 11.30 29 марта, с 9.30 4 апреля до 11.30 5 апреля, с 9.30 20 мая до 11.30 21 мая.
Время и даты работ согласованы с администрацией города Архангельска.
Опорные части моста (береговые и русловые) расположены попарно под автодорожной и железнодорожной частями пролетных строений. Они служат для равномерного распределения давления пролета и нагрузки транспорта на опоры моста.
Для работ привлекаются тяжелые краны и специальная домкратная техника, которая производит подъем пролета моста весом более 4,5 тыс. тонн. Эти подъемные механизмы устанавливаются как на проезжей части моста (автодороге и железнодорожном полотне), так и на специальных платформах на воде. После поднятия пролета производится демонтаж устаревшей опорной части и монтаж и закрепление новой.
В связи с закрытием движения по Северодвинскому мосту внесены изменения в график и расписание ряда поездов. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, следить за расписанием и заранее планировать поездки с учетом данных обстоятельств.
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Совмещенный металлический мост с вертикально-подъемным пролетным строением через реку Северная Двина в Архангельске по проекту института «Ленгипротрансмост» был введен в эксплуатацию в 1964 году.
В 2020 году ОАО «РЖД» начало реализацию мероприятий по капитальному ремонту металлических пролетных строений, опор, мостового полотна, техническому перевооружению моста, замене его механического оборудования. Осенью прошлого года была произведена замена шести опорных частей.
В результате реконструкции, которую планируется завершить к концу 2021 года, повысится безопасность и надежность эксплуатации сооружения, будет обеспечена безотказная круглогодичная подъемка пролета моста в период навигации водного транспорта.