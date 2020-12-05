Дом ребенка в Архангельске признан одним из лучших в России

Специализированный дом ребёнка Архангельской области стал дипломантом второй степени ежегодного конкурса «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии», который проводит Союз педиатров России.
Конкурсная работа посвящена истории становления педиатрической службы в Поморье и самого учреждения.
Итоги конкурса подвели в Москве, на церемонии открытия ХХIII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».
Традиционно конгресс объединяет экспертов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья с целью обсуждения важных и острых проблем современной педиатрии, обмена клиническим, научным и преподавательским опытом.
Здесь же подводят итоги ежегодных конкурсов Союза педиатров России. В жюри – ведущие специалисты этой сферы.
— Мы представили на конкурс работу «Эволюция развития специализированного дома ребенка Архангельска», – рассказала Ирина Кравцова, главный врач дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. –Победа нашей работы в конкурсе – высокая оценка профессиональным сообществом труда нашего коллектива.