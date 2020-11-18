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Одолжиться до зарплаты. Новые российские тенденции

Мужчины одалживают до зарплаты коллегам чаще и больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 трудоустроенных граждан из всех округов страны.

Россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев, но выручить коллегу до зарплаты — нормальная практика для каждого десятого сотрудника. Причем мужчины одалживают коллегам в 1,5 раза чаще женщин (12 и 8% соответственно). Количество респондентов, которые выручают своих сослуживцев, одалживая финансы, растет с увеличением возраста опрошенных: 5% среди молодежи до 24 лет и 11% среди граждан старше 45 лет.

Средняя сумма, которую россияне готовы подкинуть «до зарплаты» коллеге, составляет 5800 руб. Другу могут одолжить почти в 2 раза больше: в среднем 12300 руб. Родственнику — в 3 раза больше: 18000 руб.

Мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины: в среднем 7000 и 4300 руб. соответственно. Респонденты старше 45 лет готовы помочь сослуживцу больше суммой, чем молодежь до 24 лет: 6400 и 5000 руб. соответственно. Чем выше уровень дохода, тем больше денег россияне могут позволить себе дать в долг: россияне с зарплатой до 30 тыс. руб. могут одолжить коллеге в среднем 4000 руб., граждане с зарплатой от 80 тыс. руб. — 8200 руб.

По сравнению с 2019 годом россияне стали чаще брать деньги в долг, причем чаще стали обращаться к родственникам, а не в банки за кредитами. Суммы, которые россияне готовы одолжить, за 2 года выросли незначительно, например, коллеге могут дать в долг в среднем на 800 руб. больше, чем 2 года назад.

10 март 08:02 | : Будни

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