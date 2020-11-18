Вчера коронавирус в Архангельской области прибавил еще 114

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 46 человек. А всего с начала пандемии вылечились 53688 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 114 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
45 архангелогородцев;
18 жителей Вельского района;
12 северодвинцев;
по 9 новых случаев выявлено в г. Коряжме и Вельском районе;
8 – в Плесецком районе;
по 4 – в г. Котласе и г. Новодвинске;
2 – в Мезенском районе;
по 1 – в Ленском, Приморском и Онежском р-нах.