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По Архангельску теперь можно прокатиться не только на автобусе, но и в компьютере

Новый сервис  подобной услугой работает с начала февраля. Все межмуниципальные маршруты, а также графики движения автобусов теперь доступны в приложении Яндекс.Карты как в мобильной версии, так и на компьютере. Внедрением новой системы занимается ГБУ Архангельской области «Архтелецентр».

– В Архангельской области успешно функционирует региональная система мониторинга транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС. Недавно заключенное соглашения с ООО «Яндекс» позволило размещать информацию о движении пассажирского транспорта на популярном портале Яндекс.Карты Общественный Транспорт. Интерфейс Яндекса разработан по мировым стандартам, имеет единый формат на территории всей страны и максимально информативен, – комментирует новшество директор «Архтелецентра» Андрей Буйновский.

Аналогичное локальное мобильное приложение «Умный город» позволяет отслеживать перемещение и следить за графиком движения общественного транспорта в крупных городах региона. В ближайшем будущем муниципальная система будет интегрирована с региональной, и тогда на Яндекс.Картах в онлайн режиме будут доступны сведения о транспорте, выполняющим пассажирские перевозки в Архангельске. Аналогичная работа ведется с перевозчиками Северодвинска.

– Мы надеемся, что уже к лету весь пассажирский транспорт региона будет доступен в режиме онлайн на сервисах Яндекса, – продолжает Андрей Буйновский. – Дальнейшее развитие системы позволит более гибко управлять транспортной ситуацией и оптимизировать транспортные потоки.

09 март 11:11 | : Будни

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