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Где живут самые культурные и некультурные водители

Вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД выше всего оценивают в Красноярске и Москве. Самые низкие оценки — в Новосибирске и Омске. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 13000 водителей и пешеходов из городов-миллионников страны.

Водители из Красноярска выше всего оценили культуру поведения на дорогах своих земляков (в среднем 3,6 баллов из 5). Пешеходы оценивают вежливость водителей ниже, но и здесь Красноярск на первом месте с 3,1 баллов. В среднем ту же оценку поставили жители Москвы, не водящие машину, своим землякам-автомобилистам (3,1 балла). По оценкам же самих водителей, столица на втором месте с 3,5 баллами за вежливость на дорогах.

Третье место делят Санкт-Петербург и Пермь: культуру поведения на дорогах города водители оценили в среднем на 3,5 балла, а пешеходы — на 3 балла из 5.

На последних строках рейтинга — Омск: самые низкие оценки со стороны пешеходов (в среднем 2,4 балла), сами водители же культуру поведения земляков на дорогах оценили на 3 балла из 5. В Новосибирске культуру поведения на дорогах пешеходы оценили в 2,5 балла, водители — в 2,8 балла.

09 март 08:24 | : Будни

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