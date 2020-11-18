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Игорь Скубенко: «В нашем городе живут удивительные женщины»

В поздравлении главы Северодвинска говорится:

«Дорогие северодвинки!

От имени всех мужчин города корабелов примите самые тёплые поздравления с Международным женским днём!

В нашем северном городе живут удивительные женщины: талантливые педагоги и врачи, успешные руководители, высокопрофессиональные сотрудницы организаций и предприятий, прекрасные хозяйки, чуткие и заботливые мамы и бабушки.

Именно вы делаете наш мир добрым и светлым, дарите жизнь и любовь, растите и воспитываете детей! На ваши хрупкие плечи порой ложатся нелёгкие хлопоты и заботы, но вы всегда остаётесь очаровательными и женственными. Своей нежностью и заботой вы вдохновляете и делаете нас, мужчин, сильнее.

В этот прекрасный душевный праздник 8 Марта, когда весна спешит в наши дома, хочется пожелать вам света и тепла, заботы и внимания близких, крепкого здоровья, гармонии и любви во всех её проявлениях!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, судьба дарит вам новые возможности и желания, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие!».

 

 
08 март 10:06 | : Будни

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