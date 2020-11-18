Игорь Скубенко: «В нашем городе живут удивительные женщины»

|
В поздравлении главы Северодвинска говорится:
|
«Дорогие северодвинки!
От имени всех мужчин города корабелов примите самые тёплые поздравления с Международным женским днём!
В нашем северном городе живут удивительные женщины: талантливые педагоги и врачи, успешные руководители, высокопрофессиональные сотрудницы организаций и предприятий, прекрасные хозяйки, чуткие и заботливые мамы и бабушки.
Именно вы делаете наш мир добрым и светлым, дарите жизнь и любовь, растите и воспитываете детей! На ваши хрупкие плечи порой ложатся нелёгкие хлопоты и заботы, но вы всегда остаётесь очаровательными и женственными. Своей нежностью и заботой вы вдохновляете и делаете нас, мужчин, сильнее.
В этот прекрасный душевный праздник 8 Марта, когда весна спешит в наши дома, хочется пожелать вам света и тепла, заботы и внимания близких, крепкого здоровья, гармонии и любви во всех её проявлениях!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, судьба дарит вам новые возможности и желания, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие!».
|