«Мы восхищаемся вами». Дмитрий Морев от лица всех мужчин поздравил всех женщин Архангельска

С первым весенним праздником, который многие годы отмечается в нашей стране 8-го марта, прекрасную половину города поздравляет глава Архангельска Дмитрий Морев.
- 8 Марта – это символ мечты и надежды, любви и улыбок. Во все времена вы, дорогие и любимые женщины, даете нам силы для наших побед и свершений, дарите нам свою заботу и вселяете веру в наши возможности. Спасибо за все, что вы делаете для нас, для наших семей, для детей. Мы восхищаемся вашим умением сочетать профессиональные успехи и достижения с женственностью, обаянием, оптимизмом и энергией. От всей души желаю вам ярких эмоций в праздничный день, доброго здоровья, благополучия и внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.