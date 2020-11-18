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"Бог не есть Бог мертвых, но живых". Митрополит Корнилий о родительской субботе

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 марта, во Вселенскую родительскую субботу, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.

Владыке сослужило городское духовенство, пел малый состав Архиерейского хора. Проповедь по запричастном стихе произнес священник Дионисий Клименко.

По окончании Литургии глава митрополии возглавил служение панихиды, а затем обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Царствие Небесное и вечный покой всем ныне поминаемым православным христианам, в вере скончавшимся!

Сегодня Святая Церковь, как заботливая мать, призывает всех своих верных чад вознести сугубые горячие молитвы Господу за всех усопших православных христиан. Накануне Недели о Страшном Суде Церковь напоминает, что мы должны усилить заупокойные молитвы.

Господь в Евангелии говорит нам, что «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Эти слова означают, что пред Лицем Божиим живы не только те, кто сегодня живет на земле, но и перешедшие смертную черту. Живущим на земле дана особая благодать молиться не только о себе, но и о тех, кто ушел в будущую жизнь. Церковь установила Вселенские родительские субботы и дни особого поминовения усопших, дабы мы испрашивали у Господа Бога прощения согрешений усопшим отцам и братьям нашим, которые ушли в загробную жизнь, ибо они уже не могут изменить своей участи.

Святой пророк Иеремия говорил, что окаянны и отвержены от лица Божия те, по которым не творится поминовение. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Не напрасно установили апостолы, чтобы при совершении Страшных Тайн поминать усопших: они знали, что от этого много им выгоды, много пользы». Когда мы подаем записки с именами усопших, священник при совершении Божественной Литургии поминает их, и частицы с именами идут в Чашу Христову со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде, Кровию Твоею Честною, молитвами Святых Твоих». Церковь Божия молит Господа оставить усопшим согрешения вольные и невольные и вселить их в селениях праведных, со святыми упокоить.

Блаженный старец преподобный Макарий Великий однажды шел по пустыне и увидел лежавший на земле череп. В глубоком размышлении старец спросил его: «Кто ты такой?» Череп ответил: «Я был главным языческим жрецом. Когда ты, авва, молишься о находящихся в аде, мы получаем некоторое облегчение». Тогда преподобный спросил, каковы их мучения. Череп ответил: «Мы находимся в великом огне, не видим друг друга. Когда же ты молишься, мы начинаем немного видеть друг друга, и это служит нам утешением». Услышав такие слова, преподобный прослезился и сказал: «Несчастен тот день, в который человек преступил Заповедь Божию».

Мы с вами, христиане, каемся, исповедуемся и причащаемся, но лишь выходим за порог святого храма, снова впадаем в одни и те же грехи. Смерть иногда забирает нас неготовыми к вечной жизни. Недаром в покаянном каноне Христу Спасителю мы просим «даждь ми, Господи, прежде конца покаяние». Поэтому усопшие нуждаются в молитве тех, кто живет на земле. Мы верим и знаем, что по нашим горячим молитвам Господь простит согрешения усопшим.

Порой кажется, что мы не успели дать своим близким искреннюю любовь и уважение, и они ушли безвозвратно, но это не так. Свою любовь к ним мы можем восполнить чистой молитвой перед Господом Богом.

Пусть Господь мира благословит всех нас и подаст нашим усопшим блаженную вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником вселенской родительской субботы поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)

08 март 09:26 | : Будни / Верую

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