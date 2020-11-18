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Тенденция. Подарки на 8 марта – меньше, но дороже

В этом году россиянки получат меньше подарков на 8 Марта, чем в прошлом и позапрошлом годах. Зато те, кто планирует поздравить дам с праздником, потратят на подарки и цветы больше, чем в предыдущие годы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны.

Мужчины чаще всего планируют сделать подарок супруге (26%), маме (20%) и дочерям (11%). Несколько реже одаривают родных и близких (8%), любимую девушку (6%), сестер (4%), бабушку (3%), тещу и коллег по работе (по 2%).

Каждая третья женщина намерена подарить что-нибудь приятное своей маме (33%). По 7% россиянок сделают подарки дочерям и родным, 6% — сестрам, 5% — подругам, 3% — бабушке, по 2% — коллегам, свекрови и себе любимой.

Большое число россиян в этом году не собираются дарить подарки и цветы на 8 Марта — проигнорировать праздник намерены 29% мужчин и 42% женщин. В 2020 году расходов планировали избежать 22% мужчин и 27% женщин, в 2019-м — 26 и 29% соответственно.

При этом бюджет подарков сегодня выше, чем в предыдущие годы: в среднем россияне намерены потратить 3100 рублей на подарки и 2700 на цветы. Больше других потратят на подарки и цветы респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (по 3700 и 3600 рублей соответственно). Подарочный бюджет мужчин больше, чем женщин: 3700 рублей на подарки и 3100 на цветы (против 2400 и 2100 рублей соответственно у женщин).

Больше всего на подарки потратят в Красноярске (в среднем 4500 рублей), Москве и Новосибирске (по 4000 рублей), меньше всего — в Нижнем Новгороде и Омске (по 3000). Самый высокий бюджет на цветы — в Красноярске (по 3500), Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре (по 3000 рублей), самый низкий — в Самаре и Уфе (по 2100).

07 март 09:55 | : Будни

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