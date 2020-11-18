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Архангельск абсолютный лидер инцидентов, обсуждаемых в соцсетях

Далеко не все публикации в социальных сетях можно отнести к категории вопроса или обращения. Огромное количество постов носят сугубо эмоциональный характер, и не содержат никакой информации по существу проблемы. Для того, чтобы создать «инцидент», т.е. оформить запись гражданина, содержащую конкретный вопрос или жалобу, в конкретный запрос в профильный орган власти, требуется обработать тысячи публикаций. В итоге за 3 марта в системе «Инцидент Менеджмент» было создано 184 инцидента. Все они переданы в соответствующие службы и ведомства для подготовки ответа или разъяснения.

Бессменным лидером по числу обращений остаётся Архангельск. За сутки в областном центре создано 106 инцидентов. Для сравнения, в Котласе – 18, в Северодвинске – 17, в Няндомском районе зарегистрировано 7 инцидентов, в Каргопольском и Холмогорском – по 5, в Онежском районе – 4, в Котласском, Вельском, Пинежском и Плесецком районах – по 3 инцидента. По два инцидента за минувшие сутки создано по обращениям жителей Коношского и Ленского районов, городов Коряжма и Новодвинск. По одному инциденту зарегистрировано в Мезенском и Виноградовском районах и городе Мирный.

Одна из самых многочисленных жалоб – отсутствие воды в жилых домах. Вопрос актуален в большей степени для деревянного жилфонда, главным образом в областном центре, но жалобы поступили и из Холмогорского, Ленского, Няндомского, Онежского, Каргопольского районов и Котласа.

«Вода в домах на переулке Чайковского пропала 22 февраля. Причина - замёрз водопровод. Но отогреть его никто не смог. В итоге жителям сказали: ждите конца весны, всё отойдёт само собой, и проблема будет решена. Но такой вариант людей не устроил», ­– написала в соцсетях жительница Котласа, и заодно обратилась за помощью на местное телевидение.

05 март 10:59 | : Будни

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