Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

8-е марта. Только не сковородка!

В списке самых желанных подарков к Международному женскому дню — парфюмерия, косметика и новый телефон, а в числе бесполезных — посуда, шампуни и гели для душа. При этом цветы лидируют как в списке желанных, так и бесполезных подарков на 8 Марта. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 женщин из всех округов страны.

Каждая пятая россиянка (22%) хотела бы получить на 8 Марта цветы — именно их считают главным атрибутом этого праздника. В числе самых желанных подарков достаточно часто называли брендовую парфюмерию и косметику (7% опрошенных). Чувствовать себя любимыми, ощущать на себе заботу и внимание близких в праздничный день важно для 6% женщин. Еще по 6% респондентов хотели бы получить в подарок деньги, новый телефон или другой гаджет. Об украшениях и путешествиях мечтают по 5% россиянок. По 3% опрошенных без лишней скромности назвали самым желанным для себя подарком квартиру, машину или предложение руки и сердца.

В числе лучших подарков также были названы одежда и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовая техника, книги, сладости, мебель, подарочные сертификаты в SPA, на обучение или фитнес — такие ответы дали по 2% респондентов. Еще по 2% были бы рады приглашению на романтический вечер от любимого человека или просто отдых от повседневных забот.

В числе самых бесполезных подарков, как и в числе самых желанных, лидируют цветы: 15% опрошенных либо остались недовольны составом букета («Одна роза», «Три гвоздички»), либо считают букет на 8 Марта неразумной тратой денег. Кастрюли, сковородки, кружки в качестве подарка не нравятся 5% опрошенных. По 4% рассказали, что самыми бесполезными подарками, которые им доводилось получать, были шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, дешевая парфюмерия и косметика. В стоп-лист попали также открытки, статуэтки и вазы, свечи, брелоки и сувениры — их назвали худшими подарками и «пылесборниками» по 3% респондентов. По 2% женщин сообщили, что им случалось получать и такие бесполезные подарки, как ненужная бытовая техника, ночные рубашки или тапочки, канцелярские принадлежности, игрушки, кухонные фартуки или полотенца.

3 из 10 россиянок сообщили, что им ни разу не дарили бесполезных подарков на 8 Марта. «Главное — это внимание», «Я знаю, что все подарки выбирались с душой», — прокомментировали опрошенные.

05 март 08:54 | : Будни

Главные новости


Партия, портвейн, комсомол. Непридуманная история к 23-му февраля
Официальные подозрения в адрес руководителей "Архоблэнерго" и "ТГК-2" (видео задержания)

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (54)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20