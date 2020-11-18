Снова 120. Последняя статистика COVID в Архангельской области

За последние сутки в Поморье выздоровели 195 человек. Всего с начала пандемии вылечились 53021 человек на территории региона. Заболели 120.
Общее число подтверждённых случаев заболевания в Поморье достигло 56 574.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 37 архангелогородцев;
- 12 северодвинцев;
- 11 жителей Вельского района;
- 9 новых случаев выявлено в Котласе;
- по 5 – в Няндомском и Плесецком районах;
- по 4 – в Коношском, Пинежском и Красноборском районах;
- по 3 – в Коряжме, а также в Вилегодском, Котласском, Онежском, Устьянском и Холмогорском районах;
- по 2 – в Мирном, Каргопольском, Мезенском и Приморском районах;
- по 1 – в Ленском, Лешуконском и Шенкурском районах.