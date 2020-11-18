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Снова 120. Последняя статистика COVID в Архангельской области

За последние сутки в Поморье выздоровели 195 человек. Всего с начала пандемии вылечились 53021 человек на территории региона. Заболели 120.

Общее число подтверждённых случаев заболевания в Поморье достигло 56 574.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 37 архангелогородцев; 
  • 12 северодвинцев; 
  • 11 жителей Вельского района; 
  • 9 новых случаев выявлено в Котласе; 
  • по 5 – в Няндомском и Плесецком районах; 
  • по 4 – в Коношском, Пинежском и Красноборском районах; 
  • по 3 – в Коряжме, а также в Вилегодском, Котласском, Онежском, Устьянском и Холмогорском районах; 
  • по 2 – в Мирном, Каргопольском, Мезенском и Приморском районах; 
  • по 1 – в Ленском, Лешуконском и Шенкурском районах.
04 март 14:14 | : Будни

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