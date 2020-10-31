Мезенский район Поморья вышел в лидеры по заражаемости COVID

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заболели коронавирусом 117 человек.
В этом списке:
- 30 жителей Мезенского района;
- 24 архангелогородца;
- 17 новых случаев выявлено в Плесецком районе;
- 8 — в Новодвинске;
- 7 — в Пинежском районе;
- 6 — в Онежском;
- 5 — в Виноградовском;
- по 3 — в Вельском и Няндомском районах;
- по 2 — в городе Мирном, а также в Каргопольском, Коношском, Лешуконском и Приморском районах;
- по 1 — в городах Коряжме и Котласе, а также в Устьянском и Шенкурском районах.
Выздоровели 197.