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Мезенский район Поморья вышел в лидеры по заражаемости COVID

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заболели коронавирусом 117 человек.

В этом списке:

  • 30 жителей Мезенского района; 
  • 24 архангелогородца; 
  • 17 новых случаев выявлено в Плесецком районе; 
  • 8 — в Новодвинске; 
  • 7 — в Пинежском районе; 
  • 6 — в Онежском; 
  • 5 — в Виноградовском; 
  • по 3 — в Вельском и Няндомском районах; 
  • по 2 — в городе Мирном, а также в Каргопольском, Коношском, Лешуконском и Приморском районах; 
  • по 1 — в городах Коряжме и Котласе, а также в Устьянском и Шенкурском районах.

Выздоровели 197.

02 март 14:52 | : Будни

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