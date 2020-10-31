Щенков из архангельского питомника натаскивают на зеков

За прошлый год в племенном питомнике служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области появилось 25 щенков породы немецкой и бельгийской овчарок. Сегодня все они уже отправлены к месту постоянной службы.
В уголовно-исполнительной системе служебные собаки выполняют задачи по нескольким профилям, это розыскные, патрульно-розыскные, караульные, специальные по поиску и обнаружению наркотических и взрывчатых веществ. Первые азы послушания в рамках общего курса дрессировки щенки приобретают в первые месяцы, находясь в питомнике. Специалисты-кинологи следят за их полноценным и сбалансированным питанием, вакцинацией, достаточно времени уделяют прогулкам и игре, не забывая про элементы воспитательной дрессировки.
С начала этого года восемь породистых щенков пополнили кинологические подразделения УИС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Карелия и Вологодской области. Остальные пушистые новобранцы были распределены между исправительными учреждениями Поморья. Кинологи на местах помогут им пройти адаптацию и освоить базу общего и специального курса дрессировки служебных собак. В возрасте одного года они получат допуск к несению службы в составе караулов учреждений УФСИН России по Архангельской области.