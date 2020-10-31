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Щенков из архангельского питомника натаскивают на зеков

За прошлый год в племенном питомнике служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области появилось 25 щенков породы немецкой и бельгийской овчарок. Сегодня все они уже отправлены  к месту постоянной службы.

В уголовно-исполнительной системе служебные собаки выполняют задачи по нескольким профилям, это розыскные, патрульно-розыскные, караульные, специальные по поиску и обнаружению наркотических и взрывчатых веществ. Первые азы  послушания в рамках общего курса дрессировки щенки приобретают в первые месяцы, находясь в питомнике. Специалисты-кинологи следят за их полноценным и сбалансированным питанием, вакцинацией, достаточно времени уделяют прогулкам и игре, не забывая про элементы воспитательной дрессировки.

С начала этого года восемь породистых щенков пополнили кинологические подразделения УИС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Карелия и Вологодской области. Остальные пушистые новобранцы были распределены между исправительными учреждениями Поморья. Кинологи на местах помогут им пройти адаптацию и освоить базу общего и специального курса дрессировки служебных собак. В возрасте одного года они получат допуск к несению службы в составе караулов учреждений УФСИН России по Архангельской области.

02 март 11:09 | : Будни

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