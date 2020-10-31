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За 8 лет россияне так и не привыкли к полицейским

Россияне в 1,7 раза чаще считают, что органы охраны правопорядка должны именоваться милицией, а не полицией. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Милиция была переименована в полицию в 2011 году, однако старое название органов охраны правопорядка россиянам нравится больше: 46% — за милицию, 27% — за полицию. Практически каждый третий россиянин (32%) испытывает к полицейским недоверие, почти каждый четвертый (24%) — уважение. Однозначно доверяют полицейским 12%, скорее доверяют 38%.

Среди женщин по сравнению с мужчинами больше тех, кто свыкся с названием «полиция» (32 и 24% соответственно). Старое наименование «милиция» дороже всего россиянам старше 45 лет (53%). Благодарность и уважение к сотрудникам охраны правопорядка женщины испытывают чаще. Однозначно и скорее доверяют полицейским 59% женщин и 43% мужчин.

В 2010 году в преддверии реформы SuperJob выяснил, что название «милиция» россиянам нравится больше (за него проголосовали 57%). За прошедшие годы число сторонников названия «полиция» увеличилось лишь на 5 процентных пунктов (с 22 до 27% соответственно). С 2013 года граждан, испытывающих благодарность и уважение к полицейским, стало больше, а тех, кто испытывает недоверие и неприязнь, — меньше. Россиян, которые в той или иной степени доверяют либо не доверяют сотрудникам охраны правопорядка, сегодня поровну, а 8 лет назад и ранее большинство населения не доверяло им.

01 март 10:02 | : Будни

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