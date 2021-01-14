Архангельская область за сутки: 120 коронавирусов

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 133 человека (всего 52 322), в то же время были выявлены 120 новых случаев инфекции.
Среди новых заболевших:
- 37 архангелогородцев;
- 11 жителей Шенкурского района;
- 10 северодвинцев (1 — сотрудник одного их предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 9 жителей г. Котласа;
- по 6 новых случаев выявлено в Ленском и Плесецком районах;
- по 5 — в г. Мирном, г. Новодвинске, а также в Вельском, Котласском, Устьянском и Холмогорском районах;
- по 3 — в Красноборском, Мезенском и Приморском районах;
- 2 — в Каргопольском районе.