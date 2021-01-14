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Архангельская область за сутки: 120 коронавирусов

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 133 человека (всего 52 322), в то же время были выявлены 120 новых случаев инфекции.

Среди новых заболевших: 

  • 37 архангелогородцев; 
  • 11 жителей Шенкурского района; 
  • 10 северодвинцев (1 — сотрудник одного их предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 9 жителей г. Котласа; 
  • по 6 новых случаев выявлено в Ленском и Плесецком районах; 
  • по 5 — в г. Мирном, г. Новодвинске, а также в Вельском, Котласском, Устьянском и Холмогорском районах; 
  • по 3 — в Красноборском, Мезенском и Приморском районах; 
  • 2 — в Каргопольском районе.

 

28 февраль 16:19 | : Будни

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