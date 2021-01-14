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Москвичи против новой системы видеонаблюдения в метро

Однозначно и скорее положительно новую систему видеонаблюдения московского метрополитена оценивают 43% жителей, однозначно и скорее отрицательно — 57%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 1600 представителей экономически активного населения столицы.

Власти Москвы установят в метро новую систему видеонаблюдения, оснащенную функциями распознавания лиц и сбора данных. Однозначно положительно нововведение оценивают 16% москвичей, скорее положительно — 27%. В комментариях респонденты указывают на то, что новая система сможет распознавать преступников и террористов. У тех же, кто оценивает новшество однозначно и скорее отрицательно (33 и 24% соответственно), иные доводы. Москвичи опасаются за личные данные: «Это сбор информации, которая потом может попасть не в те руки!»; «Основная проблема — как будут использоваться эти данные. Не секрет, что уже сейчас эту информацию можно купить». В нововведении граждане также усматривают нарушение конституционных прав и свобод: «Тотальный контроль! Должна быть свобода перемещения, конфиденциальность личной жизни».

Чем моложе москвичи, тем больше однозначно и скорее отрицательных оценок они оставляли: 61% среди опрошенных до 34 лет и 54% среди граждан старше 45 лет.

28 февраль 09:05 | : Будни

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