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По шажочку вниз: 124 случая заражения COVID в Архангельской области за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 145 человек. А всего с начала пандемии вылечились 52189 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 124 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

34 архангелогородца;

19 северодвинцев;

по 11 новых случаев выявлено в г. Коряжме и г. Новодвинске;

9 – в Устьянском районе;

7 – в Онежском;

по 6 – в г. Мирном и Коношском районе;

5 – в г. Котласе;

4 – в Няндомском районе;

3 – в Виноградовском;

по 2 – в Верхнетоемском, Ленском и Лешуконском;

по 1 – в Вилегодском, Приморском и Холмогорском районах.

27 февраль 17:02 | : Будни

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