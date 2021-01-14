По шажочку вниз: 124 случая заражения COVID в Архангельской области за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 145 человек. А всего с начала пандемии вылечились 52189 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 124 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
34 архангелогородца;
19 северодвинцев;
по 11 новых случаев выявлено в г. Коряжме и г. Новодвинске;
9 – в Устьянском районе;
7 – в Онежском;
по 6 – в г. Мирном и Коношском районе;
5 – в г. Котласе;
4 – в Няндомском районе;
3 – в Виноградовском;
по 2 – в Верхнетоемском, Ленском и Лешуконском;
по 1 – в Вилегодском, Приморском и Холмогорском районах.