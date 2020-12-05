Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

174 случая заражения COVID в Архангельской области

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 197 человек. А всего с начала пандемии вылечились 50857 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

Общее число подтверждённых случаев заболевания в Поморье составило 54 961. 

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 44 архангелогородца; 
  • 31 северодвинец (20 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 17 жителей Пинежского района; 
  • 16 — Онежского; 
  • 9 новых случаев выявлено в Устьянском районе; 
  • по 8 — в Вельском и Няндомском районах; 
  • 7 — в Холмогорском районе; 
  • 6 — в Коношском; 
  • по 5 — в Мирном и Мезенском районе; 
  • по 4 — в Котласе, а также в Каргопольском и Шенкурском районах; 
  • 3 — в Котласском районе, 
  • 2 — в Лешуконском, 
  • 1 — в Красноборском районе.
18 февраль 15:30 | : Будни

Главные новости


РеваншИдиотизм в Архангельске. Что «может повторить» депутат Дятлов?
Вся правда о квартале 100

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (204)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20