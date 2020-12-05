174 случая заражения COVID в Архангельской области

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 197 человек. А всего с начала пандемии вылечились 50857 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
Общее число подтверждённых случаев заболевания в Поморье составило 54 961.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 44 архангелогородца;
- 31 северодвинец (20 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 17 жителей Пинежского района;
- 16 — Онежского;
- 9 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
- по 8 — в Вельском и Няндомском районах;
- 7 — в Холмогорском районе;
- 6 — в Коношском;
- по 5 — в Мирном и Мезенском районе;
- по 4 — в Котласе, а также в Каргопольском и Шенкурском районах;
- 3 — в Котласском районе,
- 2 — в Лешуконском,
- 1 — в Красноборском районе.