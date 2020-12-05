Матерые уголовники в Архангельской области займутся глубокой обработкой древесины

Исправительная колония №29 (зона особого режима) УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий район) продолжает работу по привлечению представителей бизнеса с целью трудоустройства отбывающих наказание.
Начальник учреждения Олег Голев провел рабочую встречу с директором ООО «Холдинг Трейд» Антоном Сарнавским. Сотрудничество с данной компанией ИК-29 начала в январе 2021 года. В результате общения были достигнуты договоренности о том, что на территории Центра трудовой адаптации осужденных подразделения будет установлена сушильная камера, а также ленточно-делительный станок. Данное оборудование по глубокой переработке древесины дополнительно позволит трудоустроить отбывающих наказание.
Это не первый опыт взаимодействия ИК-29 с представителями предпринимательского сообщества. Свободные производственные площади учреждения, а также наличие надежных работников, которые выполнят заказ точно в срок, является привлекательным для бизнеса.