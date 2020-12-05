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Сийский монастырь снова открывает свои врата для паломников

Антониево-Сийский монастырь с 18 февраля откроется для паломников после месячного карантина.
«Обитель была закрыта для посещения из-за вспышки коронавирусной инфекции, часть насельников захворала. И вот болезнь отступила. 14 февраля специалисты санитарной службы приезжали в монастырь, провели дезинфекцию всех зданий, помещений, — рассказали в обители. — Братия благодарит всех, кто не остался в стороне в это непростое для монастыря время, поддержал его душевно и материально. Нам одинаково дороги все знаки вашего участия. Люди помогли лекарствами, продуктами, денежными пожертвованиями, молитвой!»
В обители также рассказали, что рады принимать паломников вновь: «Но меры предосторожности, обязательные во всей стране, никто не отменял! В обители сохраняется масочный режим и социальная дистанция, просим паломников приезжать небольшими группами».

18 февраль 09:08 | : Будни

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