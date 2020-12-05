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Летом из Архангельска в Крым можно будет слетать четыре раза в неделю

Авиакомпания Smartavia увеличила до 13 количество направлений полетов в Крым в весенне-летний период 2021 года. В прошлый сезон перевозчик осуществлял рейсы в аэропорт Симферополь из 11 городов.

С 16 по 20 февраля авиакомпания объявила распродажу летних билетов по цене от 990 рублей. Полеты по акционным билетам можно будет совершить с 10 марта до конца действия летнего расписания.

Среди новых для авиакомпании направлений рейсы в Крым из Волгограда, которые будут выполняться с 6 июня по 10 октября по вторникам и воскресеньям. С 3 июня по 30 сентября каждый четверг Smartavia также будет осуществлять полеты в аэропорт Симферополь из Оренбурга.

Кроме этого с 1 апреля по 30 апреля авиакомпания будет ежедневно совершать полеты в Крым из Москвы, а с 1 мая по 30 октября - из Санкт-Петербурга. Раз в неделю рейсы в Симферополь будут также осуществляться со 2 июня из Москвы, Белгорода, Казани и Нижнего Новгорода, с 3 июня — из Нижнекамска, а с 4 июня — из Уфы и Чебоксар. Перелеты между Симферополем и Сыктывкаром с периодичностью два раза в неделю стартуют с 5 июня. Из Архангельска рейсы в Крым будут выполняться четыре раза в неделю с 31 мая, а из Мурманска — пять раз в неделю с 1 июня. 

На летних рейсах авиакомпании Smartavia традиционно действуют скидки для детей. Участники программы премирования Smartavia получат за перелеты от 500 миль.

 

17 февраль 12:07 | : Будни

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