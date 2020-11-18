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Коронавирус в Архангельской области: топчемся на плато

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 189 человек (всего 49 899), в то же время были выявлены 198 новых случаев инфекции.

Среди новых заболевших: 

  • 45 архангелогородцев; 
  • 26 северодвинцев (17 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • 19 жителей Котласа и Котласского района (11 и 8 случаев соответственно); 
  • 16 жителей Пинежского района; 
  • 15 новых случаев выявлено в Новодвинске;
  • 14 — в Мезенском районе; 
  • 10 — в Коряжме; 
  • 9 — в Приморском районе; 
  • 8 — в Устьянском; 
  • по 7 — в Холмогорском и Шенкурском районах; 
  • по 5 — в Мирном, а также в Плесецком и Вельском районах; 
  • 3 — в Няндомском районе; 
  • 2 — в Лешуконском; 
  • 1 — в Красноборском.

Кроме того, в статистику включён один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.  

12 февраль 17:13 | : Будни

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