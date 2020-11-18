Коронавирус в Архангельской области: топчемся на плато

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 189 человек (всего 49 899), в то же время были выявлены 198 новых случаев инфекции.
Среди новых заболевших:
- 45 архангелогородцев;
- 26 северодвинцев (17 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 19 жителей Котласа и Котласского района (11 и 8 случаев соответственно);
- 16 жителей Пинежского района;
- 15 новых случаев выявлено в Новодвинске;
- 14 — в Мезенском районе;
- 10 — в Коряжме;
- 9 — в Приморском районе;
- 8 — в Устьянском;
- по 7 — в Холмогорском и Шенкурском районах;
- по 5 — в Мирном, а также в Плесецком и Вельском районах;
- 3 — в Няндомском районе;
- 2 — в Лешуконском;
- 1 — в Красноборском.
Кроме того, в статистику включён один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.