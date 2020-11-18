Налим Малиныч зовет любителей зимней рыбалки на свой праздник

20 марта в Кенозерском национальном парке в двенадцатый раз пройдёт праздник зимней рыбалки «Налим Малиныч». В программе конкурсы на самый большой улов и самое быстрое бурение лунки, угощение традиционной ухой и развлечения для детей.
Ежегодно на праздник в деревню Морщихинскую приезжают десятки любителей отдыха на природе из Архангельской области и соседних регионов.
Для жён и детей рыбаков будет организована специальная программа: катание на лошадях и ватрушках, экскурсии и игровые занятия. Впрочем, и женщины и дети при желании смогут сразиться за призовые места в рыболовном конкурсе.
Впервые в этом году национальный парк организует выезд в Морщихинскую на автобусе прямо из Архангельска. Это позволит присоединиться к празднику любителям рыбалки, у которых нет личного автомобиля. Поскольку ехать до места более 500 километров, участникам выезда будет предложен полноценный тур выходного дня с ночёвкой в гостинице «Рыбацкая изба», трёхразовым питанием и экскурсионной программой.