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Благодаря вмешательству ОНФ, на улицах Маймаксы просветлело

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в администрацию Архангельска с просьбой смонтировать линию наружного освещения для жителей Маймаксанского округа специалистами МУП «Горсвет» смонтирована линия из четырех натриевых светильников. Работы выполнены на пересечении проезда с улицами Кузьмина, Шестакова, Инессы Арманд. Теперь этот участок освещается в темное время суток.

В октябре прошлого года в региональное отделение ОНФ обратились люди, проживающие на улицах Кузьмина, Инессы Арманд, Шестакова. Они рассказали общественникам, что с приходом осени их улицы погружаются во мрак намного раньше других, им приходится встречать детей из школы с фонариками.

«Жители нашего поселка неоднократно отправляли письма чиновникам, но в ответ на обращения получали отказ с пояснением, что средств в этом году на организацию освещения улиц не выделено», – написали в своем обращении в ОНФ граждане.

Эксперты Народного фронта совместно с главой администрации Маймаксанского округа ознакомились с проблемой на месте и пришли к выводу о том, что освещение на указанных улицах можно организовать по временной схеме, установив осветительные приборы на мачты линии электропередач.

«Мы рады, что проблема разрешилась. А ведь первоначально речь шла о многомиллионных тратах для того, чтобы осветить небольшой пешеходный участок вдоль домов. Жители реально передвигались в потемках, а власть не предприняла никаких шагов, чтобы им помочь. Особую тревогу вызывал тот факт, что дети шли в школу в темноте. Новый глава администрации областного центра принял меры после сигнала ОНФ, это хороший знак. Значит, дальнейшая совместная работа общественников и власти, направленная на повышение качества жизни граждан, будет приносить результаты», – прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

10 февраль 10:13 | : Будни

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