Для жителей Поморья, желающих творить добро, дело всегда найдется

На Рождество Христово и под Новый год сотни подопечных социальных учреждений региона получили подарки. К доброму делу, которое благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, подключились многие люди.
В сборе подарков поучаствовали торговая фирма «Петровский», региональное отделение «Единой России», представители чеченской диаспоры в Архангельске и компания «Верона гранит». Представитель этой фирмы попечитель епархиальных благотворительных проектов Валерий Смирнов рассказал о том, чем занимается предприятие и на какие добрые дела тратит деньги.
«Верона гранит» помогает обустраивать храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Валдушках.
— Часовня, которая была там раньше, сгорела в феврале 2018 года, — рассказал Валерий Смирнов. — Спустя время мы туда перевезли часовню с площади возле Михаило-Архангельского кафедрального собора. Сейчас продолжается реконструкция здания. Конечно, помогают и люди своими пожертвованиями. Самое главное чтобы никто не проходил мимо, но хотя бы немного участвовал в жизни Церкви, пусть и совсем малыми делами. Действующий храм на Валдушках очень востребован.
В фирме работают около 20 человек, в том числе люди без определенного места жительства, для которых компания организовала занятость, обеспечив их одеждой, питанием и жильем.
— Для бездомных, которые социализированы и не злоупотребляют спиртными напитками, арендуем жилое помещение в городе. Эти люди, трудоустроившись либо на наше предприятие, либо на предприятия партнеров, живут самостоятельно, трудятся, находятся в обществе как полноценные люди, среди них много тех, кто отбывал длительный срок наказания. Стараемся привлекать их к православной вере и к нормальной жизни, чтобы они адаптировались в обществе и были полезны для людей», — продолжил разговор Валерий Смирнов.
По его словам, «Верона гранит» работает не только в Архангельской области, но и по всей России и даже за границей:
— Основной вид нашей деятельности — это ритуальные услуги населению, переработка гранитного камня, для этого есть специализированный цех и цех по изделиям металлоконструкций, в том числе кованных, это могут быть заборы, скамейки, столики, лестницы любых размеров. По спецзаказам можем изготавливать любые конструкции, необходимые для использования на заводах или в цехах. Можем выполнять строительство зданий малой этажности.
Если на содержание храма на Валдушках фирма тратит примерно десятую часть своего дохода, то в благотворительные проекты старается привлекать как можно больше партнеров и общими усилиями помогать людям.
— Организовываем встречи с разными спонсорами, рассказываем про акции, которые планируем провести. Несколько раз, например, торговая сеть «Макси» предоставляла нам билеты на цирковые представления и на шоу с дельфинами. Билеты были выделены для воспитанников воскресных школ и для ребят из малообеспеченных семей. Рождественские и новогодние подарки традиционно собирает фирма «Петровский», в этом году подготовили почти тысячу наборов. Чеченская диаспора уже второй год участвует вместе с нами в благотворительности, несмотря на то, что они мусульмане», — рассказал Валерий Смирнов.
Помимо праздничных акций «Верона гранит» в рабочем порядке сотрудничает с социальными учреждениями. Одно из них — Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова.
— Мы несколько раз встречались со спонсорами и руководством больницы, обсуждали возможность строительства ботанического сада, чтобы дети могли из палат выходить на прогулку, — продолжил Валерий Смирнов. — Уже были готовы начинать строить, но спонсоры подвели с финансированием, собственных средств на этот проект у нас не хватило бы. Думаю, что к этому вопросу мы еще вернемся. Также необходимо вернуться к вопросу создания домового храма в психиатрической больнице. Было выделено помещение для молитвенной комнаты, но оно требует ремонта, этим нужно заняться.
Возрождение благотворительности на севере — одна из целей работы «Вероны гранит».
— Помощь нуждающимся, малообеспеченным, многодетным семьям и людям в трудной жизненной ситуации — это неотъемлемая часть нашей работы, — подчеркнул Валерий Смирнов. — Стремиться хоть немного помогать людям должен каждый человек, считающий себя православным. Если делами не подтверждаем, что мы люди верующие, то какова цена нашей веры? Мой телефон доступен для всех. Звоните, пишите, буду рад любому конструктивному предложению, любой идее. Для желающих творить добро занятие всегда найдется!
Координаты для связи:
Валерий Смирнов +7 911 551 3013.
«Верона гранит»
163069, г. Архангельск, ул. Выучейского, д.26, к. 1
тел.: +7 (8182) 43-05-24
e-mail: veronagranit@list.ru