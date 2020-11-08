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В российской молодежи инфантильность борется с самостоятельностью

15% россиян до 21 года и 16% выпускников вузов искать работу помогали родственники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны и представители компаний-работодателей.

15% молодых людей в возрасте от 14 лет до 21 года принимали помощь родителей или родственников при трудоустройстве (15%). Два года назад таких было меньше — 11%. На вопрос «Как родители должны помогать найти работу?», — каждый четвертый считает, что родители должны помогать искать работу по открытым источникам, а 18% — через знакомых и родственников. Общаться лично и по телефону и сопровождать детей на собеседования — такую помощь при трудоустройстве ждут 5 и 4% респондентов соответственно. 43% юношей и девушек моложе 21 года считают, что родители вовсе не должны помогать детям в трудоустройстве.

Среди выпускников вуза 16% при поиске работы помогали родители или родственники. В 2013 году 14% молодых специалистов принимали помощь родителей или родственников при трудоустройстве. Искать работу через знакомых и родственников считают отличной помощью при трудоустройстве 23% выпускников вузов, поиск родителями вакансий по открытым источникам — 23%. Семь лет назад вчерашние выпускники не отказались бы и от помощи в виде общения родителей с работодателем (2%) и сопровождения на собеседовании (1%). Современная молодежь такой помощи не приемлет. Все чаще респонденты в возрасте от 22 до 26 говорят о том, что родители не должны помогать искать работу: 40% в 2013 году и 52% — сейчас.

Интересно, что не только молодежь ждет помощи от родителей в трудоустройстве, но и старшее поколение — от детей. 44% опрошенных старше 45 лет считают, что взрослые дети должны помогать родителям в поиске работы.

10 февраль 06:58 | : Будни

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