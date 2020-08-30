COVID в Архангельской области топчется на месте. Свежая суточная статистика

По данным регионального оперштаба штаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 197 человек (всего вылечились 49 324), в то же время были выявлены 224 новых случая инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 71 архангелогородец;
- 22 жителя Новодвинска;
- 16 северодвинцев (3 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- по 15 новых случаев выявлено в Коряжме и Устьянском районе;
- 14 — в Вельском районе;
- по 12 — в Онежском и Плесецком районах;
- по 10 — в Котласе, Коношском и Приморском районах;
- 6 — в Лешуконском районе;
- 5 — в Няндомском;
- 2 — в Виноградовском;
- по 1 — в Мирном, а также в Каргопольском, Мезенском и Холмогорском районах.