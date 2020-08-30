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COVID в Архангельской области топчется на месте. Свежая суточная статистика

По данным регионального оперштаба штаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 197 человек (всего вылечились 49 324), в то же время были выявлены 224 новых случая инфекции. 

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 71 архангелогородец; 
  • 22 жителя Новодвинска; 
  • 16 северодвинцев (3 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • по 15 новых случаев выявлено в Коряжме и Устьянском районе; 
  • 14 — в Вельском районе; 
  • по 12 — в Онежском и Плесецком районах; 
  • по 10 — в Котласе, Коношском и Приморском районах; 
  • 6 — в Лешуконском районе; 
  • 5 — в Няндомском; 
  • 2 — в Виноградовском; 
  • по 1 — в Мирном, а также в Каргопольском, Мезенском и Холмогорском районах.

 

09 февраль 16:25 | : Будни

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