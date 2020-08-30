ОНФ решил накормить таджикскую семью с злосчастной улицы Водников

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области оказали продуктовую помощь семье Зубайды Хакимовой из Таджикистана, которая пострадала от пожара в многоквартирном доме на улице Водников,10, в Архангельске.
С декабря 2020 г. семья женщины снимала квартиру на первом этаже многоквартирного дома. Во время пожара не удалось спасти ничего из вещей и документов. Двое маленьких детей Зубайды получили ожоги, их госпитализировали в детскую областную больницу. Сегодня их здоровью ничего не угрожает. Пострадавшую семью приютила родственница, которая проживает в своей небольшой квартире на окраине города в поселке Кирпичного завода.
«В нашем городе мирно уживаются люди разных национальностей. К выходцам из Таджикистана мы особенно тепло относимся, потому что это трудолюбивые и добрые люди, занятые в сфере обслуживания и на строительных объектах региона. Мы решили поддержать семью в это трудное время необходимыми продуктами питания. Привезли молоко, консервы, масло, чай, яйца, макароны и сладости детям. Кроме того, мы призываем власти до конца разобраться в криминальной, на наш взгляд, ситуации на улице Водников. Это третий по счету сгоревший дом в этом районе за последние несколько месяцев. Вины самих жильцов в пожарах не усматривается – этот факт подтверждают проведенные следственные действия», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов.
Также не решен вопрос и с расселением семей с детьми. Семьям было предложено воспользоваться муниципальным маневренным фондом, однако состояние квартир не выдерживает никакой критики, люди отказались.
«Маневренное жилье на улице Почтовой, 11, – с подселением. Окна – с дырками, стены кривые, везде трещины. На улице Авиационной, 36, – полная антисанитария, света нет, воды нет, раковин нет, стоит неподключенный унитаз. Когда вышли оттуда, хотелось срочно помыться и еще сверху спиртом пройтись для дезинфекции. Если раньше мы не спали, потому что боялись сгореть, то здесь мы бы тоже не спали, опасаясь, что кто‑нибудь начнет ломиться в дверь», – поделились своими впечатлениями погорельцы.
Пока лишь одна из пяти семей согласилась переехать в маневренное жилье. На встрече с пострадавшими глава областного центра сообщил, что маневренный фонд Архангельска насчитывает 540 квартир, 500 из которых уже заняты людьми, оказавшимися в аналогичных ситуациях.
«Два года назад активисты ОНФ побывали в нескольких свободных квартирах маневренного фонда, после увиденного остались в шоке. Просили тогда чиновников приступить к ремонтным работам. Кажется, было отремонтировано десять помещений. Но это мизерные объемы. Если у муниципалитета нет достаточных средств на эти цели, значит, нужно привлекать девелоперов, которые активно занимаются застройкой нашего города на самых выгодных условиях», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.