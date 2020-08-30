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В Архангельской области продолжают разоружать население

В Управлении Росгвардии по Архангельской области состоялось рабочее совещание, один из рассматриваемых вопросов был посвящён итогам работы подразделений ЛРР за январь.

 

Руководитель территориального управления полковник полиции Андрей Плотников отметил, что в рамках реализации полномочий по осуществлению государственного контроля в сфере оборота оружия, сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, совместно с участковыми уполномоченными полиции, проверили 855 мест хранения оружия, выявили 116 нарушений, изъяли 68 единиц оружия и 253 штуки боеприпасов. За указанный период граждане добровольно сдали 84 единицы оружия и 95 штук боеприпасов.

 

В течение января сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии рассмотрели 1900 заявлений от граждан и юридических лиц, 96,7% из них поступило в электронном виде посредством интернет-портала www.gosuslugi.ru.

 

Информацию об особенностях осуществления разрешительной деятельности в 2020 году можно получить на сайте Управления Росгвардии по Архангельской области.

 

05 февраль 09:10 | : Будни

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