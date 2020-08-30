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Ход мышкой. Архангельских детей спасают от игромании через киберспорт

Почти 600 ребят за 2020 год прошли обучение в Школе компьютерного спорта. Как тренировки у монитора помогают подросткам избавиться от игровой зависимости, наладить учебу и даже выбрать профессию, порталу «Открытые НКО» рассказал руководитель Федерации киберспорта Архангельской области Алексей Гусаков.

 

Катю в Архангельскую школу киберспорта привели родители. У девочки была зависимость, от компьютера. Она приходила из школы и… пропадала. У монитора она обедала, ужинала и, если бы не мама с папой, играла бы до самого утра. Ситуация знакомая многим родителям, но в каждой семье по-своему решают проблему – от угроз до беседы с психологом. В Архангельской области есть способ лучше – киберспорт.

Проект Архангельской федерации киберспорта по избавлению молодежи от игромании поддержан Фондом президентских грантов. Команда общественников разработала собственную методику работы с подростками, это полноценные тренировки с графиком, системой и мотивацией. Есть даже экзамен. А в планах – получить лицензию на осуществление образовательной деятельности, тогда выпускникам будут выдавать  настоящий сертификат о прохождении курса.

— Игромания – это социальная проблема. Дети и подростки буквально пропадают дома, сидя у компьютера. Вывести их из этого состояния можно только с помощью осмысленного времяпровождения. И, если ребенку нравятся компьютерные игры, то эту его энергию нужно просто направить в правильное русло, — рассказал порталу «Открытые НКО» Алексей Гусаков, руководитель Федерации киберспорта Архангельской области.

Общественники предлагают относиться к компьютерным играм, как к полноценному спорту, тем более, что с 2016 года  киберспорт официально признан в России и внесен в реестр видов спорта.

— Киберспорт, как футбол или баскетбол, требует тренировок, но если тренироваться круглые сутки, то это пойдет во вред. Поэтому главное – соблюдать график. Занятия – это курс теории плюс практика под руководством наших наставников, ребята отрабатывают навыки игры в команде, тактику. В среднем каждый ученик ходит в наши классы три раза в неделю. И, поверьте, этого достаточно, чтобы «наиграться» —  голова на уроках в Школе киберспорта «включается» по полной, это хорошая умственная нагрузка. Так что вечером у детей даже нет желания садиться за компьютер дома. Ни разу никто из ребят нам не сказал –«мне мало, я хочу играть еще и дома», — объясняет Алексей.

Многих ребят в Школу компьютерного спорта приводят родители. Они приходят в  надежде «выбить клин клином», но спустя время  вдруг осознают, что компьютерная игра, если относиться к ней, как к спорту, может не только избавить ребенка от зависимости. Она делает даже отъявленного интроверта более общительным, дружелюбным, уверенным в себе. Секрет в том, что в Школе учат играть именно в команде.

— Надо понимать причины, почему у подростка возникла зависимость от игр, — рассказал Алексей Гусаков. – Чаще всего это самый простой способ «уйти от реальности». Тогда возникает вопрос – зачем? У игроманов, как правило, отсутствуют другие интересы, друзья, в школе они как «белые вороны». Так что виновато одиночество.

В школе киберспорта подростки играют в команде, в каждой группе по пять человек. Общественники осознают свою роль посредников в социализации детей, поэтому и урок строят так, чтобы ученикам приходилось общаться друг с другом в процессе выполнения заданий.

— Ребята у нас действительно находят друзей, становятся открытыми, меняют свое отношение ко многим вещам, в том числе и к учебе в общеобразовательной школе, — рассказал Алексей.

   

04 февраль 08:03 | : Будни

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