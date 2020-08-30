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Коронавирус в Архангельске: опять за сотню. Информация на 3 февраля

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 149 человек. А всего с начала пандемии вылечились

48 450 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлен 241 новый случай COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

105 архангелогородцев;

47 северодвинцев (12 из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);

25 жителей г. Котласа и Котласского района (23 и 2 случая соответственно);

21 новый случай выявлен в Вельском районе;

12 – в г. Новодвинске;

9 – в Устьянском районе;

5 – в Коношском;

по 4 – в Лешуконском и Приморском районах;

3 – в Пинежском районе;

по 1 – в г. Коряжме, а также в Виноградовском, Каргопольском, Ленском, Мезенском и Шенкурском р-нах.

04 февраль 06:55 | : Будни

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