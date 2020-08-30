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ОНФ спасает поселок Беломорье от мусорных свалок

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в администрацию Приморского муниципального района с просьбой разобраться с установкой новых контейнеров для сбора ТКО в поселке Беломорье. По поручению главы администрации Валентины Рудкиной приобретение администрацией Катунинского сельского поселения новых контейнеров и их установка на территории поселка запланированы до 1 марта 2021 г.

Поселок Беломорье расположен в 40 км от областного центра в санаторно-курортной зоне. Жители много делают для того, чтобы в поселке было чисто и не нарушался благоприятный экологический климат. Вот только с новыми контейнерами никак не решался вопрос.

«Жители рассказали, что не раз обращались к главе МО «Катунинское» Михаилу Михайлову с просьбой поменять контейнеры на новые, он обещал это сделать еще в прошлом году, но слово не сдержал. А пока в поселке стоят старые железные баки без крышек. Уборщики постоянно убирают мусор на территории возле контейнеров, потому что его растаскивают птицы и животные, – рассказала активист ОНФ в Архангельской области Вероника Вишнякова. – Нам кажется, главы муниципальных образований должны быстрее реагировать на запросы граждан, тем более если они имеют отношение к приоритетным национальным проектам».

Напомним, в прошлом году активисты ОНФ провели несколько субботников в самом поселке и на территории санатория «Беломорье». Общественники обращались к властям с призывом навести порядок по сбору мусора после отдыхающих, пресечь разжигание костров, распитие спиртных напитков и курение в санитарной зоне. Инициативу ОНФ поддержали СМИ областного центра, которые сделали ряд публикаций по данной теме.

02 февраль 14:07 | : Будни

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