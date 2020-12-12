Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске снова больше ста заражений ковидом за сутки

И это после падения, которое, увы, оказалось временным…

По данным на 27.01. за сутки коронавирусом заразились:

  • 101 архангелогородец; 
  • 48 северодвинцев (27 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 30 жителей г. Котласа и Котласского района (25 и 5 случаев соответственно); 
  • 21 житель Устьянского района; 
  • 20 новых случаев выявлено в Вельском районе; 
  • 15 — в г. Новодвинске;
  • по 2 — в городах Коряжме и Мирном, а также в Приморском районе; 
  • по 1 — в Каргопольском, Коношском и Няндомском районах.

Всего в Поморье – 244.

Выздоровели 485.

 

28 январь 06:39 | : Будни

Главные новости


«Сказки бабушки Галины». Возвращение из…
Посадить рядового Шамсутдинова. Трагедия маленького солдатика

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (251)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20