В Архангельске снова больше ста заражений ковидом за сутки

И это после падения, которое, увы, оказалось временным…
По данным на 27.01. за сутки коронавирусом заразились:
- 101 архангелогородец;
- 48 северодвинцев (27 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 30 жителей г. Котласа и Котласского района (25 и 5 случаев соответственно);
- 21 житель Устьянского района;
- 20 новых случаев выявлено в Вельском районе;
- 15 — в г. Новодвинске;
- по 2 — в городах Коряжме и Мирном, а также в Приморском районе;
- по 1 — в Каргопольском, Коношском и Няндомском районах.
Всего в Поморье – 244.
Выздоровели 485.