+243. Коронавирус в Архангельской области топчется на месте

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье выявлено 243 новых случая заражения COVID-19 (вчера 248).
В этом списке:
- 81 архангелогородец;
- 53 северодвинца (31 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 33 жителя Котласа;
- 18 новых случаев выявлено в Вельском районе;
- 13 — в Устьянском;
- 10 — в Плесецком;
- по 8 — в Новодвинске и Мезенском районе;
- по 6 — в Каргопольском и Ленском районах;
- 3 — в Коряжме;
- 2 — в Няндомском районе;
- 1 — в Виноградовском.
В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.
Выздоровели 532 (вчера 126… вот как так?).