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+243. Коронавирус в Архангельской области топчется на месте

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье выявлено 243 новых случая заражения COVID-19 (вчера 248).

В этом списке:

  • 81 архангелогородец; 
  • 53 северодвинца (31 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 33 жителя Котласа; 
  • 18 новых случаев выявлено в Вельском районе; 
  • 13 — в Устьянском; 
  • 10 — в Плесецком; 
  • по 8 — в Новодвинске и Мезенском районе; 
  • по 6 — в Каргопольском и Ленском районах; 
  • 3 — в Коряжме; 
  • 2 — в Няндомском районе; 
  • 1 — в Виноградовском.

В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.

Выздоровели 532 (вчера 126… вот как так?).

 

26 январь 14:54 | : Будни

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