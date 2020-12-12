Архангелогородец отхватил миллион к дню рождения

|
Два года назад Андрей Кузнецов* установил мобильное приложение «Столото» и начал участвовать в лотереях. Удача улыбнулась жителю Архангельска в 24606-м тираже «Спортлото «5 из 36». Мужчина выиграл суперприз в размере 1 миллиона рублей.
|
По словам победителя, последние два месяца он стал чаще покупать билеты. Счастливчик был уверен в скорой победе.
— Так интересно получилось, что в день моего рождения, когда мы всей семьей завтракали, я параллельно зашел в приложение. Жена наобум продиктовала мне числа, и я, не раздумывая, отметил именно их, — рассказывает новоиспеченный миллионер.
— Чуть позже мы поехали на дачу, и прямо по дороге пришло СМС о выигрыше. Я как закричу на весь салон. Родные чуть сидя не подпрыгнули. Спасибо любимой супруге за счастливую комбинацию и такой незабываемый подарок.
Андрей работает начальником транспортного отдела в компании по перевозке грузов. Досуг мужчина проводит вместе с тремя сыновьями и супругой: ходят в кино и гуляют в парках города. Как распорядиться призовыми деньгами, мужчина будет решать на семейном совете.
* Фото публикуется с разрешения победителя.