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Прокуратура Архангельской области предлагает жаловаться на невыплату зарплаты

Надзор за исполнением законодательства о труде и занятости населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Актуальной проблемой является невыплата заработной платы. 

При невыплате заработной платы граждане вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе, прокуратуру, суд с заявлениями о восстановлении нарушенных прав и законных интересов.

В прокуратуре Архангельской области открыта «горячая линия» принимающая обращения граждан, связанные с нарушениями трудового законодательства, в том числе с невыплатой заработной платы.

«Горячая линия» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по номеру телефона (8-818-2) 410-236.

По всем поступившим сообщениям в пределах своей компетенции органами прокуратуры Архангельской области будут даны разъяснения или проведена проверка в установленном законом порядке.

 

 

25 январь 11:37 | : Будни

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