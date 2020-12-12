Прокуратура Архангельской области предлагает жаловаться на невыплату зарплаты

Надзор за исполнением законодательства о труде и занятости населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Актуальной проблемой является невыплата заработной платы.
При невыплате заработной платы граждане вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе, прокуратуру, суд с заявлениями о восстановлении нарушенных прав и законных интересов.
В прокуратуре Архангельской области открыта «горячая линия» принимающая обращения граждан, связанные с нарушениями трудового законодательства, в том числе с невыплатой заработной платы.
«Горячая линия» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по номеру телефона (8-818-2) 410-236.
По всем поступившим сообщениям в пределах своей компетенции органами прокуратуры Архангельской области будут даны разъяснения или проведена проверка в установленном законом порядке.