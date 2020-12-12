Заключенных вельской исправительной колонии решили загрузить работой

На базе исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области состоялись рабочие встречи начальника Владимира Дранишникова с главами МО "Муравьевское" Владимиром Коткиным и МО "Вельское" Дмитрием Ежовым, на которых обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
Сначала для гостей была проведена экскурсия по производственным объектам колонии, в ходе которой начальник ИК-14 Владимир Дранишников и его заместитель Сергей Павлов рассказали о возможностях промышленного сектора. Акцент был сделан на преимуществах сотрудничества с подразделением и на возможности внедрения и использования отдельных видов продукции в хозяйственной деятельности муниципального образования. Особое внимание главы обратили на выпуск продукции деревообработки, в том числе детских горок, и металлообработки – малых форм и декоративных изделий для нужд города с целью создания комфортной городской среды и благоустройства территорий.
Продолжилась рабочая встреча подписанием программ содействия трудовой занятости осужденных ИК-14 с МО "Муравьевское" и МО "Вельское". Документами предусмотрен выпуск товарной продукции на сумму более одного миллиона рублей и дополнительное трудоустройство осужденных. Уже в самое ближайшее время будут подписаны первые контракты с МО "Муравьевское" на благоустройство колодца в деревне Лукинская для местных жителей.