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Суточная статистика COVID в Архангельской области: +250

По данным регионального оперштаба, прошедшие сутки принесли Поморью еще 250 зараженных коронавирусом.

В списке:

  • 67 северодвинцев (трое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 57 архангелогородцев; 
  • 36 жителей Котласа и Котласского района (32 и 4 случая соответственно);
  • 15 новых случаев выявлено в Мезенском районе; 
  • 13 — в Вельском; 
  • по 9 — в Новодвинске, а также в Коношском, Онежском и Плесецком районах; 
  • 6 — в Няндомском районе; 
  • по 5 — в Красноборском и Устьянском районах; 
  • 3 — в Виноградовском районе; 
  • 2 — в Приморском; 
  • по 1 — в Коряжме, Мирном, Вилегодском, Лешуконском и Холмогорском районах.
23 январь 14:41 | : Будни

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