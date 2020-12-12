Суточная статистика COVID в Архангельской области: +250

По данным регионального оперштаба, прошедшие сутки принесли Поморью еще 250 зараженных коронавирусом.
В списке:
- 67 северодвинцев (трое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 57 архангелогородцев;
- 36 жителей Котласа и Котласского района (32 и 4 случая соответственно);
- 15 новых случаев выявлено в Мезенском районе;
- 13 — в Вельском;
- по 9 — в Новодвинске, а также в Коношском, Онежском и Плесецком районах;
- 6 — в Няндомском районе;
- по 5 — в Красноборском и Устьянском районах;
- 3 — в Виноградовском районе;
- 2 — в Приморском;
- по 1 — в Коряжме, Мирном, Вилегодском, Лешуконском и Холмогорском районах.