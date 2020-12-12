На чак-чак и чебуреки. Новая полетная программа авиакомпании «РусЛайн» из Архангельска

С 4 января 2021 года авиакомпания РусЛайн открыла программу субсидированных полетов из Архангельска в Казань и Краснодар, прямые перелеты выполняются дважды в неделю по каждому направлению.
По понедельникам и четвергам в 17:45 можно улететь из Архангельска в Краснодар, а по вторникам и пятницам в 11:35 в Казань. Время в пути из Архангельска в Казань составит 2 часа 10 минут, а в Краснодар – 3 часа 25 минут.
Полёты осуществляются на комфортабельных 50-ти местных самолетах Bombardier CRJ 100/200 ER/LR (Canadair Regional Jet).
Билеты по доступным ценам можно приобрести во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero
Телефон авиакассы аэропорта Архангельск (Талаги) +78182 631320.