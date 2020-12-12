Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

253 новых коронавирусных в Поморье. Северодвинск впереди

По данным регионального оперштаба, в прошедшие сутки на всей территории Поморья заразились ковидной инфекцией 253 человека.

Среди новых заболевших: 

  • 59 северодвинцев (два из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 32 архангелогородца; 
  • 26 жителей Холмогорского района; 
  • 22 новых случая выявлено в Шенкурском районе; 
  • 18 — в Онежском; 
  • 16 — в Коношском; 
  • 12 — в Каргопольском; 
  • 11 — в Плесецком; 
  • 9 — в Няндомском; 
  • 8 — в Верхнетоемском; 
  • по 7 — в Пинежском, Мезенском и Вельском районах; 
  • 6 — в Котласе и Котласском районе (2 и 4 случая соответственно); 
  • 5 — в Ленском районе; 
  • 3 — в Устьянском; 
  • 2 — в Мирном; 
  • по 1 — в Вилегодском, Красноборском и Приморском районах.

Выздоровели 495.

22 январь 15:50 | : Будни

Главные новости


Пять лет без Неса
"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (197)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20