253 новых коронавирусных в Поморье. Северодвинск впереди

По данным регионального оперштаба, в прошедшие сутки на всей территории Поморья заразились ковидной инфекцией 253 человека.
Среди новых заболевших:
- 59 северодвинцев (два из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 32 архангелогородца;
- 26 жителей Холмогорского района;
- 22 новых случая выявлено в Шенкурском районе;
- 18 — в Онежском;
- 16 — в Коношском;
- 12 — в Каргопольском;
- 11 — в Плесецком;
- 9 — в Няндомском;
- 8 — в Верхнетоемском;
- по 7 — в Пинежском, Мезенском и Вельском районах;
- 6 — в Котласе и Котласском районе (2 и 4 случая соответственно);
- 5 — в Ленском районе;
- 3 — в Устьянском;
- 2 — в Мирном;
- по 1 — в Вилегодском, Красноборском и Приморском районах.
Выздоровели 495.