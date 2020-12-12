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Фраза "мы вам перезвоним" еще не приговор

За 8 лет рекрутеры стали реже прикрывать отказ в трудоустройстве фразой «Мы вам перезвоним». Однако большинство соискателей по-прежнему не верит этим словам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 экономически активных россиян их всех округов страны.

В большинстве случаев фраза «Мы вам перезвоним» из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве. Рынок труда медленно, но цивилизуется: в 2013 под фразой «Мы вам перезвоним» подразумевал отказ 31% представителей компаний.

Однако соискатели пока не замечают изменений: как и 8 лет назад фраза «Мы вам перезвоним» в конце собеседования для большинства кандидатов означает одно — отказ (68% в 2013 году и 65% сегодня).

Женщины воспринимают обещание перезвонить как отказ чуть чаще мужчин (67 и 64% соответственно). Больше всего же тех, кто не верит фразе «Мы вам перезвоним», — среди соискателей, претендующих на зарплату до 30 тыс. руб.

22 январь 07:40 | : Будни

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