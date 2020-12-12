Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельскую область коронавирус залетел с Украины

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области подхватили коронавирус еще 249 северян.

В списке:

  • 67 архангелогородцев; 
  • 39 северодвинцев; 
  • 30 жителей Пинежского района; 
  • 20 новых случаев выявлено в Холмогорском районе; 
  • 18 — в Онежском; 
  • 15 — в Приморском; 
  • 13 — в Коношском; 
  • 10 — в Няндомском; 
  • 9 — в Устьянском; 
  • 7 — в Плесецком; 
  • по 6 — в Вилегодском и Каргопольском; 
  • 3 — в Новодвинске;
  • по 2 — в Мирном, а также в Котласе и Котласском районе (по одному случаю соответственно); 
  • 1 — в Ленском районе.

Кроме того, в статистику включён один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося с Украины.

Выздоровели 476 человек.

21 январь 13:04 | : Будни

Главные новости


Пять лет без Неса
"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (185)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20