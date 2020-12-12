В Архангельскую область коронавирус залетел с Украины

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области подхватили коронавирус еще 249 северян.
В списке:
- 67 архангелогородцев;
- 39 северодвинцев;
- 30 жителей Пинежского района;
- 20 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
- 18 — в Онежском;
- 15 — в Приморском;
- 13 — в Коношском;
- 10 — в Няндомском;
- 9 — в Устьянском;
- 7 — в Плесецком;
- по 6 — в Вилегодском и Каргопольском;
- 3 — в Новодвинске;
- по 2 — в Мирном, а также в Котласе и Котласском районе (по одному случаю соответственно);
- 1 — в Ленском районе.
Кроме того, в статистику включён один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося с Украины.
Выздоровели 476 человек.