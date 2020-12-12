ОНФ победил раздражающий архангелогородцев гул с пришвартованного судна

Благодаря содействию активистов Общероссийского народного фронта в Архангельской области владелец судна-трубоукладчика, пришвартованного к причалу в центре Архангельска, начал принимать меры, повышающие звукоизоляцию. Ранее жители областного центра сообщили общественникам, что слышат громкий технологический шум, который не прекращается и в ночные часы.
Как выяснилось, шум возник из-за работы мощного дизель-генератора на борту трубоукладчика «Капитан Булганин», пришвартованного к причалу № 112 в центре Архангельска на зимовку с обогревом.
Эксперты ОНФ инициировали совместное рабочее совещание по этой проблеме с представителями компании, которая является владельцем судна-трубоукладчика и специалистами «Архэнерго». В работе совещании также приняла участие депутат областного собрания Надежда Виноградова. На нем прошло обсуждение дальнейших мер по устранению шума и возможной помощи в этом вопросе общественников.
Уже на этой неделе к борту «Капитана Булганина» владельцем был подключен внешний дизель-генератор, который значительно снизил уровень шума. Также в ближайшее время вокруг судна будут установлены шумоизолирующие панели.
«Работа мощного дизель-генератора была слышна даже жителям Маймаксанского округа. Невозможно было подключить техприсоединения к борту из-за неудобного причального места. Как прозвучало на совещании, владельцы судна просили у администрации города причальное место на реке, где можно было бы обеспечить трубоукладчик энергией в 400 кВТ. Но им было отказано, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. – В результате непродуманного решения властей горожане получили технологический шум, который усиливается в морозы, а судну пришлось приобретать дорогой дизель-генератор».
«Безусловно, нужно подключаться к береговому питанию, согласовав маршрут кабеля. Горожане не должны страдать из-за шума. В свою очередь энергетики «Архэнерго» должны пойти навстречу компании, которая занимается такой важной работой – подводной трубоукладкой и строительными работами в районе Обской губы для проектов Ямал СПГ и Арктик СПГ», – подчеркнул руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.