Инвалиды Архангельской области получат деньги от президента РФ. Но не на руки

Проект Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области вошел в число победителей первого конкурса грантов Президента России на развитие гражданского общества в 2021 году и стартует с 1 февраля 2021 года.
Проект «Союз – ресурсный центр для НКО – поставщиков социальных услуг» направлен на оказание поддержки некоммерческим организациям, планирующим войти или уже вошедшим в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области, повышению их компетентности и качества социального обслуживания, а также распространению опыта и успешных практик социального обслуживания среди НКО Архангельской области. Кроме того, проект направлен на повышение информированности людей с инвалидностью о своих правах в сфере социального обслуживания и возможностях их защиты.
Для оказания поддержки НКО эксперты проведут обучающий курс, который позволит организациям освоить основные законодательные нормы и требования, получить навык оформления документов для вхождения в реестр, научиться планировать работу поставщика социальных услуг, а консультационная и информационная поддержка специалистов ресурсного центра Союза, в том числе посредством электронного информационного ресурса на сайте Союза, позволит получать помощь на каждом этапе подготовки к включению в реестр и далее в ходе осуществления деятельности по социальному обслуживанию. Для тех НКО, которые уже включены в реестр, будут интересными встречи по обмену опытом и успешными практиками социального обслуживания.