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Российские женщины в 2.5 раза чаще мужчин не доносят деньги с работы до дома

Коронакризис не повлиял на стратегию поведения россиян в отношении внеплановых финансовых поступлений. 10 лет назад 78% россиян были готовы делиться неожиданной премией с мужьями и женами, год назад и сейчас — по 77%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил, готовы ли россияне делиться незапланированным доходом со своими супругами, опросив 1600 состоящих в браке респондентов из всех округов страны.

На вопрос, как они поступят, если неожиданно получат премию, большинство россиян (77%) ответило, что сообщит о премии и поделится деньгами с семьей. Расскажут о премии, но оставят деньги себе 11% опрошенных, еще 6% россиян не будут сообщать супругу или супруге о неожиданном бонусе.

Женщины оставляют премию себе в 2,5 раза чаще мужчин (25% против 10% соответственно). А россияне с доходом менее 30 тыс. рублей — чаще граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (24 и 15%).

20 январь 07:16 | : Будни

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