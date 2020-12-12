Александр Цыбульский решил протестировать вакцину от ковида на себе

Об этом решении губернатор Архангельской области сообщил на своей персональной страничке ВКонтакте:
— Делать прививку от коронавируса или нет — решение каждого из нас. Лично я записался на вакцинацию. Не столько ради себя, сколько для того, чтобы не ставить под угрозу заражения родных, коллег и всех, с кем общаюсь. Сообщать о своем решении или нет — тоже дело добровольное. По большому счёту знать о нашем желании вакцинироваться должны лишь медики — чтобы организовать сам процесс и контролировать его прохождение.
Наблюдатели полагают, что Александр Витальевич привьется отечественным препаратом… а не каким-то иностранным Pfizerом.
Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в регионе началась с 18 января текущего года.