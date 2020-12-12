Прокуратура Архангельска проверяет безопасность перевозки детей на транспорте

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства при обеспечении безопасности организованных перевозок несовершеннолетних автомобильным транспортом.
Установлено, что индивидуальными предпринимателями при перевозке детей по договорам фрахтования автомобильного транспорта использовались автобусы, техническое состояние которых не соответствовало требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Автобусы, максимальная конструктивная скорость которых превышает 60 км/ч, не оборудованы устройством ограничения скоростного режима, не оснащены автоматической подачей звукового сигнала при движении задним ходом, отсутствуют сигнальные кнопки «Просьба об остановке» и другое.
В одном из договоров фрахтования не определен порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство.
Кроме того, в нарушение Правил организованной перевозки группы детей автобусами, не представлены сведения о сопровождающих, являющихся ответственными за организованную перевозку детей и осуществляющих координацию действий водителя и второго сопровождающего в автобусе.
В связи с выявленными нарушениями предпринимателям внесены представления об их устранении. Ввиду невозможности приведения автобуса в соответствие с техническими требованиями одним из индивидуальных предпринимателей договор фрахтования расторгнут, по требованию прокуратуры города перевозки детей с нарушениями требований законодательства прекращены.