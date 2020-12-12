Почти половина жителей Поморья пахала в новогодние каникулы

В начале января специалисты службы исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провели опрос среди работающих россиян, в том числе жителей Архангельской области и выяснили, как они провели новогодние праздники и с каким настроением они приступили к работе.
Согласно недавнему исследованию, 46% опрошенных, в том числе жители Архангельской области так или иначе работали в течение новогодних каникул. Примечательно, что самый высокий процент постоянно трудящихся на праздниках среди жителей федеральных округов России, также был зафиксирован именно в СЗФО – 19%, что выше среднероссийского показателя. Меньше всего трудились на новогодних каникулах в Москве – лишь 6%. Выше всего доля тех, кому пришлось решать рабочие дела - среди фрилансеров.
Так или иначе отрывались на рабочие вопросы с 1 по 8 января в этом году представители из сферы «Продажи» - 64% опрошенных, на втором месте работники из сферы «Начало карьеры» - 52%, также не смогли оставить работу в праздники специалисты из сферы «Бухгалтерия и финансы». Реже всего работали в новогодние каникулы специалисты из сферы «Административный персонал».
Решили провести каникулы в путешествиях по России 16% опрошенных, в том числе и жители Архангельской области, примечательно, что в прошлом году эта цифра была ниже и составила 14%. Решил не выезжать за границу и исследовать родные просторы каждый четвертый представитель из сфер «Высший менеджмент», «Искусство и масс-медиа», а также «Строительство и недвижимость», именно работники этих сфер чаще больше всего путешествовали по стране во время новогодних праздников. В этом году заграницу на новогодние каникулы поехал лишь 1% из числа опрошенных, в отличие от прошлого года, тогда новогодние каникулы заграницей провели 4% опрошенных.
84% опрошенных, в том числе жители Архангельской области решили не продлевать себе каникулы за счет отпусков и отгулов и вышли на работу в указанные работодателем сроки. Если смотреть в разрезе профессиональных сфер, продлевали себе зимние каникулы в этом году чаще всего представители высшего менеджмента, производственной и бухгалтерской сфер, а также из области информационных технологий.
«В ходе опроса выяснилось также, что 25% опрошенных, в том числе жители Архангельской области приступил к работе с плохим настроением после каникул, что в целом является самым высоким показателем по стране среди опрошенных. С позитивным настроем приступили к работе в 2021 году представители из сфер «Производство», «Бухгалтерия», «Строительство, недвижимость». Хуже всего настроение в начале года было у представителей сферы «ИТ, телеком», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.